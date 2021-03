Bei den Ostergottesdiensten ergeben sich folgende Änderungen: Am Gründonnerstag, 1. April, ist die Messe in Altenbanz um 19 Uhr, die Anbetung entfällt. Am Karfreitag, 2. April, entfällt der Kreuzweg in Altenbanz um 8 Uhr, die Karfreitagsliturgie in Banz beginnt um 14 Uhr, in Altenbanz um 15.30 Uhr. Am Karsamstag, 3. April, ist die Osternacht in Banz um 20 Uhr. Am Ostersonntag, 4. April, entfällt die Auferstehungsfeier um 6 Uhr in Altenbanz , in Banz ist um 9 Uhr Wortgottesdienst und in Altenbanz um 16 Uhr eucharistische Anbetung und um 17 Uhr Festgottesdienst. Am Ostermontag, 5. April, beginnt in Banz die Messe um 9 Uhr und in Altenbanz um 10.30 Uhr. Wegen der begrenzten Anzahl von Sitzplätzen wird um telefonische Anmeldung unter Telefonnummer 09573/5992 gebeten. red