Das Staatliche Bauamt Bamberg beginnt am Mittwoch, 2. November, mit den Straßenbauarbeiten für die Verlegung der Zufahrt südlich von Ebensfeld.

Hierfür muss der westliche Auf-/Abfahrtsast der Anschlussstelle Ebensfeld auf der A 73 und die Staatsstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2022 andauern. Durch die Arbeiten wird es zu Verzögerungen und Fahrplanänderungen im Busverkehr kommen.

Änderung der Abfahrtszeiten

Die Haltestelle in Kutzenberg sowie vorausgehende Halte in Dittersbrunn, Kümmel, Oberküps, Unterküps, Kleukheim und Prächting, müssen daher bei der Linie 1251 auf den morgendlichen Fahrten an Schultagen zehn Minuten früher angefahren werden.

Davon jedoch nicht betroffen ist die Fahrt zwischen Kümmel (Abfahrt um 6.25 Uhr) über Kleukheim und Prächting mit Ankunft am Bahnhof Ebensfeld um 6.52 Uhr.

Öffentlicher Baustellenfahrplan

Das Bauamt bittet um Beachtung des veröffentlichten Baustellenfahrplans. Nach Schulschluss wird die Haltestelle in Kutzenberg umlaufbedingt zuletzt angefahren.

Hier kommt es daher zu Verzögerungen. Das Amt bittet die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Voraussichtlich bis Dezember

Die baustellenbedingten Fahrplanänderungen werden ab dem 7. November umgesetzt, und enden voraussichtlich am 23. Dezember. red