„Fränggisch 'nein Advent nei“ – Alle Jahre wieder lädt die Klampfengruppe der Bad Staffelsteiner Kultur- und Freizeitfreunde zur Einstimmung auf die Adventszeit ein. Alljährlich ist es eine andere Kirche oder Kapelle ihrer Heimatregion – seit dem Jahr 2000. Allerdings bisher nicht 23 sondern nur 21 mal – coronabedingt.

Volles Haus beim Konzert

Um so größer war die Freude des Gruppenleiters Rudi Paul und seiner Mandolinen- und Gitarrenspieler, gleich beim Neustart in der Kirche St. Andreas in Wiesen , wieder ein volles, ja völlig überfülltes, Haus begrüßen zu dürfen. Wie Moderator Karl-Heinz Müller gleich vorgab, wünschte sich das Mandolinenorchester nicht mehr, als die Besucher für eine gute Stunde „rausnehma zu könna“ aus der „heggdischn Vorweihnachtszeit, rausnehma und a bisserla fränggisch eizuschdimma auf's schönsda Fest des Jahres“.

Geschichte auf fränggisch

Auf fränggisch trug er die Weihnachtsgeschichte vor, frei nach dem Evangelisten Lukas, übersetzt vom früheren Hallstadter Pfarrer Hartmut Preß (einem „Gewürfelten“, also einem Träger der Auszeichnung „Frankenwürfel“).

Und es waren die zauberhaft leiseren Weihnachtsmelodien der Klampfen und die etwas moderneren aber ebenso stimmungsvollen Beiträge der Weihnachtssänger, die eine besondere vorweihnachtliche Stimmung schnell im ganzen Kirchenraum erfühlen ließen.

Zum Abschluss stellten die Weihnachtssänger noch nachdenklich die musikalische Frage, was wäre wenn: „Und wenn er wirklich wieder käm?“

Minutenlangen Applaus erhielten die Musiker. Kirchenpfleger Engelbert Lieb zeigte sich bewegt bei seinen abschließenden Dankesworten. Eine Abrundung erfuhr die Adventsstunde vor der Kirchentür. Dort lud die Kirchenjugend zum erwärmenden Glühwein und zu Weihnachtsgebäck ein. red