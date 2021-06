Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC ) Obermain lädt Interessierte und seine Mitglieder für Sonntag, 27. Juni, zu einer Radtour nach Bamberg mit Besuch eines traditionellen Kellers ein. Auf dem Rückweg ist eine Kaffeepause im Schimmelhof in Ebing vorgesehen. Die Tour ist etwa 70 Kilometer lang und für Tourenradler geeignet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhofvorplatz in Bad Staffelstein . Anmeldungen nimmt bis Samstag, 26. Juni, Tourenleiter Max Rother unter Telefon 0151/56691344 entgegen. Die Hygienestandards und die Abstandsregelung sind einzuhalten (Mund-/Nasenschutz). red