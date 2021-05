Freudig überrascht war die Schulleitung der Adam-Riese-Schule, als sie von der großzügigen Spende von 1600 Euro von der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein erfuhr. Ist dies schon in Zeiten ohne Lockdown und wirtschaftliche Ungewissheiten als eine große Geste zu bezeichnen, so bedeutet es während der aktuell vorherrschenden Pandemie für die Schule noch viel mehr.

Schnell fand die Adam-Riese-Schule einen Zweck für die Verwendung dieser Spende: Um den Schülern Mathematik anschaulich näherzubringen, wurden unter anderem geometrische Körper zum Aufklappen, Holzkörper, Winkelschienen, Bruchrechen-Sets sowie Lernuhren und vieles mehr für die „Mathewerkstatt“ angeschafft. Die Materialien sind bereits bei den Grundschülern im Einsatz, aber auch die Mittelschüler dürfen sich nach ihrer Rückkehr in den Schulalltag auf die neuen Sachen freuen. Vielleicht fällt es nun dem einen oder anderen anhand der Anschauungsmaterialien etwas leichter, Mathematik zu verstehen.

Ein Herz für Kinder

Vorstandsmitglied Norbert Gellert von der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein übergab vor Ort die Spende an Rektorin Astrid Balzar und an Konrektorin Cordula Firnstein-Damm. Diese bedankten sich im Namen der Adam-Riese-Schule sehr herzlich für diese großzügige Spende.

Die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG hat ein Herz für Kinder und engagiert sich deshalb bei verschiedenen Projekten von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Kirchen. Der Bank war es besonders wichtig, einen Beitrag zur Bewältigung der schulischen Herausforderungen (gerade) aufgrund der Pandemie zu leisten. So wurden im Jahr 2020 von der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein knapp 50 000 Euro an Spenden in ihrem Geschäftsgebiet Bad Staffelstein – Ebensfeld – Zapfendorf ausgereicht. red