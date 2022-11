Groß, breit, bunt sind sie, die Schilder, die die Kinder der Kindertagesstätte St. Michael am Standort „Kelbachstrolche“ in der Prälat-Meixner-Straße geschrieben und gemalt haben. So groß und bunt, dass auch wirklich jeder darauf aufmerksam wird.

Eine ganze Woche wurden die Schilder mit Bildern wie Abschleppautos, Parkverbotsschildern und gemalten Kindern mit Stoppschildern in der Hand oder mit Schriftzügen wie „Schrittgeschwindigkeit“ oder „Achtung!“ jeden Morgen am Straßenrand aufgestellt, um parkende Eltern und auch alle anderen darauf aufmerksam zu machen, dass es sich hier um eine Spielstraße handelt.

Zum Schutz der Kinder gibt es diese Spielstraße. Wer von den Kita-Eltern hat es nicht schon einmal erlebt, dass Kinder aus dem Gebäude eilen, ohne daran zu denken, dass vor der Kita die Straße mit dem entsprechenden Verkehr beginnt.

Sinne aller schärfen

Da war es an der Zeit, wieder einmal die Sinne aller zu schärfen und die Aufmerksamkeit auf diesen beruhigten Straßenbereich zu lenken. Mit Eifer waren die Kinder dabei, als die Hinweisschilder vorbereitet wurden. Vor allem die großen Vorschulkinder verfolgten die Aktion aufmerksam und berichteten in den Gruppen von Falschparkern und Ähnlichem.

Bleibt zu hoffen, dass die Schilder Eindruck hinterlassen haben, damit der Straßenverkehr in der Prälat-Meixner-Straße mit Rücksicht auf die Kinder und alle anderen Verkehrsteilnehmer einen guten Verlauf nimmt. red