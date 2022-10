Die DJK Lichtenfels ist zwar immer noch mit größerem Abstand Schlusslicht der Kreisliga Coburg/ Lichtenfels , doch will sie den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend am Samstag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Großgarnstadt fortsetzen.

Der FC Lichtenfels II hat trotz zuletzt zwei Niederlagen weiter den zweiten Platz im Blick. Soll das so bleiben, ist am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Coburg II ein Heimsieg Pflicht.

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

FC Lichtenfels II (4./23) –

FC Coburg II (9./18)

Zuletzt bekam der FCL bei der 4:5-Heimniederlage die Pfarrweisacher Offensive nicht in den Griff. Es war die zweite knappe Niederlage in Folge. Nun soll gegen einen Gegner, der wegen seines ständig wechselnden Kaders schwer auszurechnen ist, zurück in die Erfolgspur gefunden werden. „Die Coburger sind eine Wundertüte“, sagt FCL-Coach Jonas Lulei, vielmehr beschäftigt er sich aber mit seinem Team. Und mit zuletzt acht Gegentreffern in zwei Partien kann er nicht zufrieden sein. „Daran müssen wir arbeiten, einfach konzentrierter verteidigen. Wir brauchen diesen Dreier, um weiter Anschluss nach oben zu halten.“

DJK Lichtenfels (16./6) –

SV Großgarnstadt (7./21)

Seit drei Spieltagen ist die Elf von DJK-Spielertrainer Dominik Woitschitzke ungeschlagen. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt aber satte acht Punkte. Um gegen die Gäste ihr Punktkonto aufzubessern, brauchen die Lichtenfelser eine Top-Leistung. Denn der SVG kommt mit der Empfehlung von drei Siegen in Serie und mit Torjäger Jürgen Neumann, der es auf zehn Treffer bringt, fünf davon in den zurückliegenden drei Partien.

„Wir wollen weiterhin hinten konzentriert verteidigen und uns vorne viele Abschlusssituationen schaffen“, fordert Woitschitzke „Gegen einen eher defensiv eingestellten Gegner wird dies nicht leicht, Geduld ist gefragt. Unsere Entwicklung zeigt nach oben, Leistungsträger kehren wieder zurück, der Kader ist breiter geworden. Drei Partien infolge sind wir nun ungeschlagen – und wollen dies bleiben.“ Was bei der DJK aber fehlt, um von unten rauszukommen, sind dreifache Punktgewinne. gefa