Zahlreiche Reundorfer Bürger , die bereits das 60. Lebensjahr erreicht haben, fanden sich zur traditionellen Ü60-Party in der Maintal-Halle ein. Eingeladen wurden sie von den drei Vereinen Maapiraten, Feuerwehr und RV Concordia, die den Hallenausschuss bilden und in dieser Funktion die Bewirtschaftung der Halle übernehmen. Aus dem sich ergebenden Überschuss werde auch das Fest finanziert, betonte Klauß Fischer, der Vorsitzende der Maapiraten, die an diesem Tag für die Durchführung und den Service des Festes verantwortlich waren.

Vortrag über Spionagefall

Der einstige Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Lichtenfels, Willibert Lankes, zog die Aufmerksamkeit der Gäste mit einem spannenden Vortrag über einen Spionagefall auf sich. Dabei ging es um ein Ingenieurpärchen, das abgelichtete Konstruktionspläne einer bekannten Bremstechnikfirma aus Bayern in Kronach an einen Stasi-Spion übergab.

Siegfried Kerner bedankte sich bei den drei Vereinen für die gelungene Ausrichtung der Ü60-Party, die ein wichtiger Beitrag für den Zusammenhalt der Ortsbewohner sei. thi