Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 16. Mai, um 17 Uhr einen Abendgottesdienst im Schlossgarten. Exaudi – der Name des Sonntags stammt vom Psalmwort: Herr, höre meine Stimme. Das Hören auf Geräusche und Stimmen, das Hören auf Gott ist auch das Thema, zu dem ein Team zusammen mit Pfarrerin Vincent den Gottesdienst geplant hat. Die Band „Glasklar“ begleitet den Gottesdienst musikalisch. Bei Regenwetter findet der Gottedienst in der St.-Maria-Kirche statt. Das Hygienekonzept gilt draußen wie drinnen. red