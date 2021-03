"Uns war es wichtig, mit der Spende ein soziales Projekt für junge Menschen zu unterstützen", betont Simon Holl, Juniorchef von Eggs-klusiv. Gemeinsam mit seinen Eltern , Christine und Bruno Holl, überreichte er jüngst einen Spendenscheck in Höhe von 850 Euro für den Verein zur Förderung Behinderter an Landrat Christian Meißner , der Vorsitzender des Vereins ist.

Wie Landwirtschaftsmeister Simon Holl wissen ließ, stammt das Geld aus den Mehreinnahmen infolge der Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel um zwei Prozent. Da es zu aufwendig gewesen wäre, die Verkaufsautomaten wegen minimaler Cent-Beträge umzuprogrammieren, entschied sich Eggs-klusiv, die Mehreinnahmen nicht an die Kunden , sondern in Form einer Spende an ein soziales Projekt weiterzugeben. "Das Geld wird verwendet, um Ausflüge für Kinder und Jugendliche zu veranstalten", ließ der Landrat wissen: "Solche Unternehmungen sind stets eine willkommene Abwechslung für sie. Deswegen schätzen wir solche finanzielle Unterstützung ganz besonders und sind sehr dankbar für das soziale Engagement von Eggs-klusiv."

Hinter "Eggs-klusiv" steht die Familie Holl aus Stöcken, die unter diesem Namen zwei Hofläden in Lichtenfels und in Michelau mit vielen eigenen Produkten und Produkten anderer Direktvermarkter aus der Region betreibt, erläuterte der Juniorchef weiter. Ebenso pfiffig wie der Name und die Verkaufsphilosophie selbst sind die "Hofläden": In Michelau am Energiehof ist es ein ausrangierter Eisenbahnwaggon und in Lichtenfels am ehemaligen Güterbahnhof ein umgebauter Schiffscontainer. Darin untergebracht sind moderne Verkaufsautomaten. red