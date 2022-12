Der Stammtisch „Sternstunden“ vom „Goldene Lamm“ hat 800 Euro für einen guten Zweck gesammelt.

Die Mitglieder aus Marktgraitz haben auch in diesem Jahr wieder bei ihrer Aktion einen sozialer Zweck verfolgt. Die Besucher der Stammtischtreffen führen immer wieder Verlosungen von Brotzeiten und Getränken durch. Der Erlös wird dann durch Spenden aufgestockt und so unterstützt die Gruppe jährlich auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt die dortigen Sternstunden-Benefizaktion, die aus Radio und Fernsehen bekannt ist.

Auch in diesem Jahr fuhr der Stammtisch in die Frankenmetropole Nürnberg, um den diesjährigen Erlös von 800 Euro dort am Sternstundenstand zu übergeben. Man hofft natürlich, dass es auch so weitergeht und man im nächsten Jahr wieder einen entsprechenden Beitrag zur Hilfe für Bedürftige geleistet werden kann. Roland Dietz