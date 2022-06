Zweimal mussten die Zeulner Böllerschützen schon ihre Jubiläumsveranstaltung verschieben, doch jetzt konnten sie es einmal so richtig krachen lassen. Denn anlässlich des 40-jährigen Bestehens ihrer Böllerschützengruppe war die Schützengesellschaft Marktzeuln zugleich auch Ausrichter des „Oberfränkischen Böllerschützentreffens“.

Es war ein beeindruckendes Bild, als sich Böllerschützen aus ganz Franken, der Oberpfalz und Thüringen auf dem Festgelände in Marktzeuln zusammenfanden. Kommandiert wurden die rund 80 Böllerschützen an diesem Tag vom Gaureferenten für das Böllerschützenwesen, Hans-Georg Rebhan. Zu den Klängen der Leuchsentaler Blasmusik zog man gemeinsam durch die geschmückten Gassen von Marktzeuln . Prächtige Uniformen, Dirndl, Lederhosen und Schützenabzeichen prägten das Bild. Auf dem Freischießengelände ergriff die Böllerkommandantin der Zeulner Schützen, Petra Haderlein, das Wort. Die Zeulner Schützengesellschaft habe sogar mehrfachen Grund zu feiern: Den Verein gibt es seit über 200 Jahren, eine Damenriege seit 50 Jahren, und die Böllerschützen können auf 40-jähriges Bestehen blicken. Ein dickes Lob gab es von Bezirksschützenmeister Alexander Hummel. Das Böllerschießen in Marktzeuln sei Ausdruck einer langen Tradition.

Freischießen noch bis Dienstag

Das Zeulner Freischießen wird noch bis zum 28. Juni auf dem idyllischen Gelände gefeiert. dr