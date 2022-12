Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels unterstützt Schulsport-Veranstaltungen auch in diesem Schuljahr finanziell. Seit 40 Jahren besteht inzwischen die Partnerschaft zwischen dem Arbeitskreis „Sport in Schule und Verein“ und der Sparkasse . Und sie wird auch in diesem Schuljahr fortgesetzt.

Im Auftrag des Kreditinstituts und zur Unterstützung der zahlreichen Schulsport-Wettbewerbe übergaben Pressesprecher Stefan Schneyer und Vorstandsmitglied Roland Vogel von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels einen Scheck in Höhe von 6000 Euro an die Vertreter des Arbeitskreises: die Vorsitzende Stefanie Mayr-Leidnecker sowie die neue Geschäftsführerin Diana Neckermann und den scheidenden langjährigen Geschäftsführer Roland Löffler. Mayr-Leidnecker bedankte sich im Namen aller im Arbeitskreis aktiven Sportlehrer sowie deren Schüler und betonte, dass die vielen außerunterrichtlichen Sportveranstaltungen mit dieser Förderung auch in diesem Schuljahr zum Wohle und zur Begeisterung der vielen Schüler gesichert seien.

Christian Voll