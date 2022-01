Trotz der Pandemie hat es der TSV 1860 Staffelstein im vergangenen Jahr geschafft, vielen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, ihr Sportabzeichen abzulegen. Die Trainer Kurt Herbicht, Marion Fischer und Sandra Nossek boten hierzu ein- bis zweimal die Woche die Gelegenheit, in kleinen Gruppen zu trainieren. Für alle Nichtmitglieder war sogar ein Ferienangebot dabei, das auch gerne angenommen wurde.

Am Ende waren es insgesamt 45 Kinder und Jugendliche , die freudig ihr Sportabzeichen in den Händen hielten, auch wenn die Übergabe nicht wie gewohnt feierlich innerhalb der Weihnachtsfeier stattfinden konnte, sondern in der Turnhalle innerhalb des Trainings stattfand. Das Trainerteam konnte die Abzeichen 19 Mal in Gold, 17 Mal in Silber und neun Mal in Bronze überreichen. Für Jäger Hannes war es bereits das achte Abzeichen in Folge, ihm folgten Luca Rose, Noah Möller und Ben Jiptner mit je sechs Abzeichen. Erfreulich ist laut Verein, dass wieder 16 „Neulinge“ dabei waren, die sich natürlich sehr über ihr erstes Sportabzeichen freuten und sehr stolz sein konnten. red