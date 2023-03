Der Landfrauenchor Lichtenfels wurde kürzlich beim diesjährigen Landfrauentag in der Peter-J.-Moll-Halle für 45 Jahre Chorarbeit zur Erhaltung und Pflege des bodenständigen Liedgutes geehrt. Er zählt damit zu den ältesten Chören Oberfrankens.

Eigens für dieses Jubiläum hat die Sängerin Heike Stehl das Lied „45 Jahre Landfrauenchor“ mit fünf Strophen gedichtet. „Wohl, auf die Luft geht frisch und rein“ und „Grüß Gott tritt ein“ waren die ersten Lieder, die der Landfrauenchor am 25. Januar 1978 beim ersten Landfrauentag im Bergschloss Lichtenfels sang.

Reges Interesse

Auf Anregung der damaligen Kreisbäuerin Margarethe Steuer wurde der Chor ins Leben gerufen. 20 Ortsbäuerinnen zeigten reges Interesse und im Laufe der Zeit wuchs die Sängerschar auf fast 40 Frauen an.

Anfangs wurde der Chor von Margarethe Steuer geleitet. Ihr folgten Irmtrud Hümmer, Beate Münch und Elisabeth Elflein.

Hans Gack, Otto Bär und seit 2014 Eva-Maria Schnapp begleiteten und begleiten den Chor als Dirigenten auf seinem musikalischen Weg. Die Chorproben fanden anfangs im Café Besold in Burgkunstadt statt, später in der Gastwirtschaft Müller in Reundorf, im Stadtturm in Bad Staffelstein und etwa 35 Jahre im Gasthaus Karolinenhöhe in Trieb.

Aktuell singt man im Horber Sportheim.

Gründungsmitglieder noch aktiv

In den vergangenen 45 Jahren ist der Landfrauenchor bei vielen Anlässen aufgetreten.

Noch heute singen mit Klothilde Popp, Margit Wendler, Antonie Finkel, Ingrid Hanft, Margitte Schmitt und Beate Münch sechs Gründungsmitglieder aktiv im Chor mit. gkle