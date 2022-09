Für seinen langjährigen Dienst in der Gemeindeverwaltung Michelau ehrte Bürgermeister Jochen Weber am Donnerstag Rolf Simniok.

Zu diesem Anlass überreichte er dem Jubilar eine Urkunde und ein Geschenk. „Rolf Simniok trat seinen Dienst in der Gemeinde im Jahr 1983 als Verwaltungsangestellter an. 1986 legte er eine erfolgreiche Fachprüfung zum Verwaltungsfachangestellten ab und ist uns bis heute als einer der erfahrensten Mitarbeiter erhalten geblieben“, so Weber in seiner Laudatio für den Geehrten

Dank der Gemeinde

Für die langjährige und treue Mitarbeit bedankte sich der Jochen Weber persönlich, auch im Namen der gesamten Gemeinde Michelau und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Den Glückwünschen schlossen sich der Geschäftsleiter Stephan Meier, der Kämmerer Gerd Bergmann und der Personalratsvorsitzender Lukas Bergmann an. Diana Seifert