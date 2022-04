Da sich die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes grundlegend geändert haben, entfällt ab sofort die 3G-Regelung für die Besucher des Rathauses. Aufgrund der noch immer vorherrschenden sehr hohen Inzidenzen im Landkreis Lichtenfels macht die Stadt Burgkunstadt jedoch von ihrem Hausrecht Gebrauch und ordnet das Tragen einer FFP2-Maske für die Besucher des Rathauses an. Auch bleiben die Eingangstüren verschlossen, weshalb die Bürger gebeten werden, am Haupteingang zu klingeln. Vorteilhaft wäre die Vereinbarung eines Termins per Telefon oder E-Mail mit den zuständigen Mitarbeitern im Rathaus. red