Alle kleinen und großen Lego-Baumeister aufgepasst: Am Samstag, 25. März, macht der Lego-Anhänger im evangelischen Gemeindehaus in Burgkunstadt halt. 300.000 Steine und eine spannende Geschichte warten auf die Teilnehmer.

Am Vormittag von 9 bis 12 Uhr dürfen die Nachwuchsbaumeister von der ersten bis fünften Klasse zeigen, was sie können. Sofern die Kinder es erlauben, dürfen auch tatkräftige Väter und Mütter in die beliebte Bausteinwelt eintauchen.

Von 14 bis 17 Uhr dürfen dann alle Jugendlichen ab der fünften Klasse zeigen, was es heißt, die hohe Lego-Baukunst zu perfektionieren.

Lego-Gottesdienst am Sonntag

Wer die Bauwerke bestaunen möchte, kommt am besten am Sonntag, 26. März, um 9.30 Uhr zum evangelischen Lego-Gottesdienst nach Burgkunstadt . Groß und Klein, Alt und Jung können dann staunen und noch einmal selbst aktiv werden.

Auf eine zahlreiche Teilnahme freuen sich Diakonin Judith Bär und die Ehrenamtlichen der evangelischen Jugend im Dekanat Michelau.

Um eine kurze Anmeldung für 25. März wird gebeten, aber natürlich kann man auch spontan vorbeikommen. red