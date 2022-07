Skaten, plaudern, Spaß haben - das Jugendzentrum Lichtenfels (JUZ) bietet seit über 25 Jahren seinen jungen Besuchern aus dem Stadt- und Einzugsgebiet einen sicheren Platz, um gemeinsamen Interessen nachgehen zu können. Besonders der direkt an die Einrichtung angrenzende Skatepark ist stark frequentiert. Da das rege Treiben nach dieser langen Zeit Spuren an der Anlage hinterlassen hat, war es dem Leitungsteam bereits vor acht Jahren ein Bedürfnis, die beliebte Außenanlage erneuern zu lassen. Die langersehnte Bekanntgabe zur umfangreichen Sanierung des Skateparks erfreute im vergangenen Jahr dann nicht nur die zahlreichen sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen, sondern wurde auch belohnt durch die riesige Spendenbereitschaft regionaler Institutionen und Betriebe aus Wirtschaft und Industrie, sich an den anfallenden Restkosten zu beteiligen.

Einen großen Teil zur Verwirklichung des Herzensprojektes „Skatepark“ beigetragen hat die Koinor-Horst-Müller-Stiftung aus Michelau, die eine Summe von 30.000 Euro beisteuerte. Den symbolischen Scheck überreichten Ina Kober-Naumann sowie Karl-Heinz Zubrod vom Stiftungsvorstand an die JUZ-Leiter Tom Blößl und Eduard Zifle. Im kleinen, feierlichen Rahmen hieß das Team des Jugendzentrums die großzügigen Spender willkommen und erklärte bei einer ausführlichen Hausführung das Konzept des JUZ. red