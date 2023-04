Am Weißen Sonntag empfingen 27 Kinder in der Pfarrkirche Mariä Verkündigung in Ebensfeld ihre erste Heilige Kommunion. Der Festtag begann mit dem Einzug unter den Klängen des Musikvereins Ebensfeld in das festlich geschmückte Gotteshaus.

Dort gestalteten Pater Lijoy Jacob und Gemeindereferent Daniel Wehrfritz einen schönen und festlichen Gottesdienst unter dem diesjährigen Motto „Weites Herz – offene Augen“.

In ihrer Predigt gingen sie auf die Begegnung des blinden Bettlers Bartimäus mit Jesus ein. Die Kommunionkinder gestalteten den Gottesdienst mit Kyrierufen, Fürbitten und Dankgebeten aktiv mit. Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst von Sonja Zillig mit Gesang und Manuel Höppner an der Orgel. Zum Abschluss bedankten sich Pater Lijoy Jacob und Daniel Wehrfritz bei den Gruppenleitern. red