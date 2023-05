Kürzlich fand an der Marienkapelle Neuensee , Ortsteil Berg (am Waldrand), eine feierliche Maiandacht anlässlich des 25-jährigen Bestehens mit Geistlichem Beirat Pfarrer i.R. Wolfgang Scherbel, Stammtischvorsitzendem Heinrich Hofmann und Lektor Klaus Krügel statt.

Seit der Fertigstellung der „Waldkapelle“ vor 25 Jahren fanden immer wieder Renovierungsarbeiten und eindrucksvolle Maiandachten statt, dank der jeweiligen Verantwortlichen des Stammtisches „Stoffela/Orchidee“ um den Vorsitzenden „Heiner“ Heinrich Hofmann mit seinen engagierten Leuten.

Großes Engagement

In all den Jahren wurde immer wieder Engagement gezeigt. So auch in den Tagen vor der Andacht, als die Marienkapelle herausgeputzt wurde.

Einen besonderen Anteil daran hat auch Lothar Menzel, der unzählige Stunden seiner Freizeit mit verschiedenen Arbeiten verbracht hat. Als krönenden Abschluss hat er nach eigenem Entwurf einen kleinen Glockenturm auf das Dach der Kapelle gesetzt. Mit seinem Smartphone konnte er sogar ein „Glockengeläut“ einschalten. Dabei handelte es sich um eine Aufnahme der Kirchenglocken von Neuensee . hh