„Ein Vierteljahrhundert in etwa hat Frau Schardt als Pfarrsekretärin Dienst getan.“ So leitete Pfarrer Rebhan die Dankesworte an die bisherige Pfarrsekretärin in Schwürbitz ein. Die Verabschiedung in den Ruhestand beziehungsweise die Ruhephase der Altersteilzeit erfolgte während eines Gottesdienstes in der Herz-Jesu-Kirche Schwürbitz . Musikalisch haben diesen Niklas Stadelmann und Heiner Geßlein mitgestaltet.

Zahlreiche Aufgaben

Pfarrer Rebhan sprach im Namen der Kirchenverwaltung und auch für seine Vorgänger an der Pfarrstelle Schwürbitz den Dank an die ausscheidende Pfarrsekretärin aus. Dabei hob er die zahlreichen Aufgaben in diesem Beruf hervor. Jede Pfarrsekretärin sei auch ein wesentliches Gesicht der Pfarrei. In den vergangenen 25 Jahren habe sich in den Anforderungen und Arbeitsabläufen sicher vieles verändert.

Auch wechselnde Chefs und Ehrenamtliche gehörten dazu. Doch die kontinuierliche Arbeit im Pfarrbüro mit Matrikelführung, Pfarrbrieferstellung, Organisation und vielem mehr war in guten Händen.

Auch Kirchenpfleger Stefan Fleischmann sprach seinen Dank aus und übergab ein Präsent mit Blumenstrauß. Pfarrer Rebhan war auch sichtlich erfreut darüber, dass das Pfarrbüro für die Zeit ab Januar mit Katja Vosswinkel wieder besetzt sein wird. red