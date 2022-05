Vermutlich starker Alkoholgenuss und Unstimmigkeiten unter Fußballfans dürfte der Grund gewesen sein, dass am frühen Sonntagmorgen vor dem Tanzcenter ein 22-jähriger Mann von fünf jungen Männern angegangen und leicht verletzt wurde. Hierbei hatte die Gruppe dieser Männer den Geschädigten eingekesselt und ihm Schläge verpasst. Drei der Schläger sind bislang bekannt, die anderen beiden sowie der genaue Tathergang müssen noch ermittelt werden. Zeugen, die zu der Körperverletzung Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lichtenfels zu melden.

Schlägerei endet im Krankenhaus

Ebenso zu körperlichen Auseinandersetzungen kam es in dieser Nacht auf dem Schützenplatz vor der Stadthalle in Lichtenfels. Ein 26 Jahre junger Mann wurde hierbei von drei unbekannten Tätern körperlich angegangen, als dessen Begleiterin von den Dreien beleidigt wurde. Kurze Zeit später war der 26-Jährige erneut in eine Schlägerei verwickelt, bei er sich mittelgradig verletzte. Der junge Mann musste im Krankenhaus Lichtenfels behandelt werden. Auch hier sind noch weitere Ermittlungen notwendig.

Autofahrerin nach Aufprall verletzt

Am Freitagmittag fuhr ein Renault-Fahrer auf der Bamberger Straße in Richtung stadtauswärts. Dabei übersah er, dass eine Audi-Fahrerin links abbiegen wollte und fuhr ungebremst in das Heck der 22-Jährigen. Diese wurde leicht verletzt . Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr der Stadt Bad Staffelstein war vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

E-Bike-Fahrerin übersehen

Am Samstagnachmittag befuhr ein 72-Jähriger den Pferdsfelder Weg und wollte in den Äußeren Frankenring einbiegen. Hierbei übersah er eine E-Bike-Fahrerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben dem Äußeren Frankenring in Richtung Horsdorfer Kreisel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Die E-Bike-Fahrerin wurde leicht verletzt . Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.100 Euro.

Zehn Verwarnungen bei Tempokontrolle

Am Sonntagvormittag führte die Polizei Lichtenfels auf der B173 auf der Hauptstraße eine Laserkontrolle durch. Hierbei musste sie zehn Verkehrsteilnehmer verwarnen. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 66 km/h in die Kontrollstelle.

Zwei Autos beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Weisbrem zwei Autos durch bisher Unbekannte beschädigt. Es handelt sich dabei um einen grauen BMW und einen weißen VW-Kleintransporter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Staffelstein unter 09573/22230 zu melden. pol