Eine große Trauergemeinde nahm von Anja Schneider, besser bekannt unter dem Namen ihres Taxi-Unternehmens „Anjas-Taxi“, mit einer ungewöhnlichen Aktion Abschied. Als sie ihren Heimatort für Altenkunstadt immer verlassen musste, gab ihr ein Konvoi von 20 Taxi-Fahrerinnen und -Fahrern mit ihren Wagen das letzte Geleit zum Bestattungsinstitut Dinkel nach Lichtenfels.

Große Trauergemeinde

Die Angehörigen und Mittrauernden, darunter viele Mitschülerinnen und Mitschüler, Mitarbeiter und Kollegen des Taxiberufes hatten sich auf dem Friedhof von Altenkunstadt zusammengefunden. In seinen einleitenden Worten erinnerte Pater Josef daran, dass der Tod nicht das Ende, sondern auch ein Neubeginn sei.

Den Lebensweg von Anja Schneider schilderte Bürgermeister Robert Hümmer , der sie schon aus seinen Schulzeiten kannte. Er erinnerte daran, dass sie im elterlichen Wohnzimmer in Altenkunstadt geboren wurde und danach vor allem bei ihren Großeltern in Neuensee aufgewachsen ist.

Erst eine Lehre beim Zahnarzt

Nach der Schule begann sie eine Zahnarzt-Lehre in der Praxis von Otto Kral und arbeitete dort bis zu Geburt ihres Sohnes im Jahr 1987. Zunächst begann sie dann nebenbei Taxi zu fahren; ein Beruf, der ihr zusehends Freude bereitet, zumal in ihrer Führerscheinsammlung lediglich noch der Taxi-Schein fehlte. Nachdem sie inzwischen nochmals geheiratet hatte, kehrte sie nach Altenkunstadt zurück.

Hier gründete sie am 19. März 1991 ihr eigenes Taxi-Unternehmen. Bürgermeister Robert Hümmer sagte: „Anja Schneider lebte mit und für ihre Taxis“, die neben der Familie, auch ihrem Leben Eigenständigkeit und Inhalt gaben.

Auf dem Campingplatz in Hohenwarth konnte Anja Schneider sich mit ihrem Ehemann Heinrich nach und nach ein kleines Paradies schaffen. Dennoch lagen ihr bei alledem die Pfadfinder und Gut Aiderbichl ebenso am Herzen wie die Tiere und der Tierschutz. Und sie blieb ein gläubiger Mensch, der zudem Freude am Reisen, insbesondere in die Türkei, fand.

Verschleppte Grippe

Obwohl eine verschleppte Grippe vor etwa zehn Jahren ihr und das Lebens ihrer Familie stark veränderte, gab dennoch die Geburt ihres Enkels Darwin im Jahr 2018 auch ihrem Lebenswillen einen enormen Aufwärtsschub. Sie konnte sich fast den ganzen Tag mit ihm beschäftigen.

Bürgermeister Hümmer sagte, dass viele Bürger mit Anja Schneider Geschichten und Erinnerungen verbinden würden. Unzählige könnten dabei bestimmt selber eine Gescichte erzählen, den sie mit Anja Schneider erlebten haben, die sie als Taxifahrerin in Altenkunstadt so unvergessen gemacht hat.