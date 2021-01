Das Verfahren trug eine heitere Note, bedingt durch die Aussage des derzeit arbeitslosen Angeklagten über Schlafstörungen und den Ort, an dem er sich dazu Linderung erhofft haben mochte. Jedenfalls stand der 32-jährige Michelauer vor Richter Matthias Huber. Sein Vergehen: unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln .

Am 29. August 2020 flog auf, dass der Michelauer 1,95 Gramm Marihuana mit sich führte. Der Mann schilderte sich als Drogen-Neuling. Tatsächlich wies ihn ein Eintrag im Bundeszentralregister auch eher als jemanden aus, der mal wegen Diebstahls und fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr auffiel. Doch wie kam der Mann überhaupt in den Besitz des Marihuanas? Die Antwort, die er Staatsanwalt Mario Geyer und Richter Huber gab, ließ sie ein Schmunzeln nicht verkneifen. Unweit des Lichtenfelser Bahnhofs habe er auf einer Bank sitzende Leute getroffen und denen habe er anvertraut, dass er arge Schlafschwierigkeiten habe. So sei er dort in den Besitz des Marihuanas gelangt, weil man ihm davon Linderung versprach. Er selbst sei auch niemand, der sich einen Joint zubereiten könne. "Ich kann stopfen, aber nicht drehen", erklärte er auch über sich als Raucher. Da der Fall auch durch die Geständigkeit des Angeklagten klar war, kam es schnell zum Plädoyer und in diesem forderte Geyer für den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. Zwar hielt Geyer dem Michelauer zugute, dass es sich bei 1,95 Gramm um eine nur geringe Menge handelt, jedoch der Diebstahlfall erst seit vergangenem Juli zurückliegt. Geyer sah da eine gewisse Rückfallgeschwindigkeit in Bezug auf das Aneinandergeraten mit dem Gesetz.

Das Urteil fiel schnell und sollte weit milder als vom Staatsanwalt gefordert ausfallen. Huber zog bei der Urteilsfindung in Betracht, dass der Angeklagte derzeit erst wieder auf Jobsuche ist. Er verhängte mit 450 Euro eine nur halb so hohe Geldstrafe wie von Geyer gefordert. Doch er gab ihm auch einen Rat mit auf den Weg hinaus vom Gericht. Den, Menschen auf Parkbänken nicht als "seriöse Einkaufsquellen" in Betracht zu ziehen. MH