Ein 35-jähriger Polizeibeamter befuhr am Mittwoch gegen 19.15 Uhr die Kronacher Straße stadtauswärts und wollte nach rechts zur Polizeiinspektion einbiegen. Wegen Fußgängern musste er verkehrsbedingt halten, was eine hinter ihm fahrende 19-Jährige zu spät erkannte und ins Heck des Streifenwagens prallte. Der VW Golf der jungen Frau wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Am BMW-Streifenwagen wurde das Heck eingedrückt und der Kofferraumdeckel beschädigt. Die Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 7000 Euro geschätzt.