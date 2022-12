Zur letzten Sitzung im Jahr begrüßte Bürgermeister Senger diesmal in der Aula der Schule. Während der Sitzung überreichte er eine Urkunde des Freistaates Bayern an Lieselotte Berbig. Sie war von 2002 bis 2020, also insgesamt 18 Jahre lang, Marktgemeinderätin in Zapfendorf gewesen. Sie hatte sich als Senioren- und Schwerbehindertenbeauftragte engagiert und war Mitglied im Bauausschuss gesessen.

„Sie übten Ihr Amt mit Umsicht, Kompetenz und großer Einsatzbereitschaft aus. Sie haben sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung“, lobte Senger. Die Urkunde trug die Unterschrift des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann , der Rathauschef beglückwünschte Berbig aber auch im Namen des Marktes und persönlich.

Wichtige Projekte

In rund einer halben Stunde stellten er und die Zweite Bürgermeisterin Sabine Köhlerschmidt die wichtigsten Projekte des Jahres vor. Eröffnet wurde die Mobilstation am Bahnhof Zapfendorf ist hier Pilotgemeinde, neben Baunach, Gundelsheim und Rattelsdorf.

Erarbeitet wurde zudem ein integrales Konzept zum Sturzflut-Risikomanagement. Die daraus abzuleitenden Maßnahmen werden Zapfendorf noch einige Jahre beschäftigen. Hochwassergefährdung gibt es demnach in Zapfendorf , Unterleiterbach und Oberoberndorf. Bei Sturzfluten durch Starkregen herrscht in Oberleiterbach, Lauf und Oberoberndorf Handlungsbedarf. Hauptproblem ist der Aspach.

Neue Baugebiete wurden ebenfalls erschlossen oder sind in Arbeit. Saniert wurde die Gemeindeverbindungsstraße Zapfendorf − Lauf. Auch im Ort Lauf wurde die Durchgangsstraße neu asphaltiert, der letzte Teil soll 2023 folgen.

3,5 Millionen Euro

Ein historischer Schritt war die Eröffnung der Westtangente, die dem Markt nun erlaubt, auch innerorts städtebauliche Maßnahmen durchzuführen. Einen Förderbescheid in einer Höhe von fast 90 Prozent hatte Bayerns Verkehrsministern Christian Bernreiter zur Einweihung mitgebracht, insgesamt kostete die Straße rund 3,5 Millionen Euro. Gut aufgestellt ist der Markt Zapfendorf auch bei der Kinderbetreuung. Eröffnet werden konnte das neue Gebäude an der Kita St. Franziskus in der Schulstraße mit zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen.

Gleich nebenan, am Friedhof, wurde umfangreich gearbeitet: Wege wurden gepflastert, ein Urnenfeld angelegt. Diese Arbeiten wurden vom Bauhof durchgeführt. Der kann sich zudem über neue Ausstattung freuen, vier Fahrzeuge wurden beschafft. Zwei Jubiläen gab es auch zu feiern: 25+1 Jahre Bücherei und 50 Jahre Freibad Aquarena. Hier hatte es zahlreiche Jubiläumsveranstaltungen gegeben − vom Büchereiflohmarkt bis zum Kabarettabend, von den Sporttagen bis zum Festkommers am Jubiläumswochenende.

Johannes Michel