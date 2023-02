Von der Februarrevolution in Frankreich war der revolutionäre Funke schnell auf die angrenzenden deutschen Staaten übergesprungen. Anfang März 1848 kam es zu freiheitlichen Aufständen im Südwesten Deutschlands und nach kaum weniger als zwei Wochen drohte die bis dato unantastbare Herrschaft der Fürsten wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen: Am 13. März zwangen Aufstände in Wien Staatskanzler Metternich zu einer panikartigen Flucht nach England. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. versuchte am 18. März in Berlin vergeblich, den Ereignissen Einhalt zu gebieten, indem er das Feuer freigab. Doch schon tags darauf blieb ihm keine andere Wahl, als unter Schwarz-Rot-Gold, den Farben der Revolution, den „Märzgefallenen“ die letzte Ehre zu erweisen.

Mit dem Zusammentritt der Frankfurter Nationalversammlung, des ersten in ganz Deutschland frei gewählten Parlamentes am 18. März 1848, schien der Erfolg der Revolution besiegelt – doch schließlich sollte es doch noch anders kommen: Nach der Niederwerfung der letzten Erhebungen in Baden im Sommer 1849 und den nachfolgenden Repressalien der Reaktionsära, als die Anhänger der Revolution rigiden Verfolgungen ausgesetzt waren, saßen die Fürsten wieder so fest im Sattel wie zuvor.

Vortrag und Diskussion

Dem stellt sich die Frankenakademie Schney (Schlossplatz 8, 96215 Lichtenfels) im Rahmen einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung unter dem Titel „Aufbruch zur Freiheit – 175 Jahre deutsche Revolution“ am Freitag, 3. März, um 18 Uhr.

Als Referentin geladen ist die Historikerin Sabine Freitag, Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Das genaue Programm ist einsehbar unter franken-akademie.de/seminare/aufbruch-zur-freiheit-175-jahre-deutsche-revolution. Zur Veranstaltung sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung über die Homepage der Franken-Akademie, unter E-Mail an info@franken-akademie.de oder unter der Telefonnummer 09571/9750-0. red