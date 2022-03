In der Nacht auf Sonntag teilt ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 2 Uhr mit, dass im Treppenhaus ein hilfloser junger Mann sei. Beim Betreten des Anwesens schlug den beiden Streifen sofort der Geruch von Marihuana entgegen. Zudem hatte er verschiedenes Rauschgift dabei. Bei seiner Durchsuchung versuchte er, einen 24-jährigen Polizeibeamten zu schlagen. Dieser konnte den Angriff des Renitenten jedoch abwehren. Der immer noch aggressive 16-Jährige musste deshalb überwältigt, gefesselt und zur Dienststelle in Lichtenfels gebracht werden. Hierbei wurden der 24-jährige und ein 36-jähriger Polizeibeamter leicht am Knie verletzt.

Auf Uniform gespuckt

Auch musste dem Aggressor eine Spuckschutzhaube übergezogen werden, da er während des Einsatzes einem Polizeibeamten auf die Uniform spuckte. Nachdem ihm in der Dienststelle während der Sachbearbeitung die Handfesseln abgenommen wurden, brauste er wieder auf und schlug einer Polizeibeamtin ein Mobiltelefon, bei der Fertigung von Beweisbildern, aus der Hand. Eine Richterin ordnete in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung und eine Blutentnahme an. Danach wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter entlassen. Es wurden rund 15 Gramm Cannabiserzeugnisse beschlagnahmt. pol