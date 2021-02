Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen Burgkunstadt und Kirchlein. Ein 55-Jähriger kam mit seinem Mazda von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Bei dem Aufprall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden musste. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15 000 Euro. Weil der Airbags im Mazda auslöste, erlitt der Unfallfahrer lediglich eine Platzwunde, die er in einem Krankenhaus behandeln ließ. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. pol