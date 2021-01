Eine Sitzung des Bauausschusses findet am Dienstag, 2. Februar, um 14 Uhr in der Adam-Riese-Halle statt. Folgende Bauanträge werden behandelt: Neubau einer Service-Wohnanlage mit 130 Wohneinheiten Nähe Hirtenberg in Nedensdorf; Dachgeschossausbau im Anwesen Hausnummer 7 in Kümmersreuth; Anbau an das Feuerwehr- und Gemeindehaus An der Döritz 3 in Stublang; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelcarport im Georgenring 25 in Unterzettlitz; Nutzungsänderung des bestehenden Gartenhauses zu Wohnzwecken in Wiesen; Errichtung eines Wohnhauses mit Nebengebäuden im Waldblick in Horsdorf; Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in Uetzing (Theisenort 10 g).

Bei den Bauvoranfragen geht es um die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Schwabthal ; Neubau eines Einfamilienhauses im Neubergweg 9 in Wiesen; Erweiterung des bestehenden Wohnhauses oder Errichtung eines Ersatzbaus in der Wiesenstraße 1 in Schönbrunn. Ein weiteres Thema ist der Erlass der Satzung Frauendorf-Ost mit Abwägung der im Rahmen der Auslegung eingegangenen Stellungnahmen. red