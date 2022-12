Doppeljubiläum bei den TSV-Senioren: 30 Jahre Gymnastikgruppe plus 25 Jahre Übungsleiterin Rita Seelmann ergeben zusammen eine fröhliche Feier im Sportheim des TSV-Kelbachgrund. Statt der gewohnten Terrabänder, Reifen, bunten Bälle und Keulen gab es kürzlich Schweinebraten und zuvor ein Gläschen Sekt zum Anstoßen.

Die 13 Herren im Rentenalter, die sich seit 1992 immer Dienstags um 19 Uhr zur Gymnastik, zu Dehn- und Kräftigungsübungen bei Musik treffen, saßen gemütlich zusammen und lauschten, was Turn-Kamerad Hans Gaar zu sagen hatte. In seiner lustigen Art rief er viele Erlebnisse und Ausflüge der Senioren in Erinnerung.

Auf die Matte

„Bei den Ausflügen dürfen dann schon die Frauen mit“, grinste Rita Seelmann. Die mittlerweile 79-Jährige hatte früher auch die TSV-Damen trainiert. Montags die Damen, dienstags die Herren – das sei dann im Laufe der Jahre aber ein bisschen zu viel gewesen. Nun ist sie nur noch bei „ihren“ Männern, schickt die 56- bis 83-Jährigen auf die Matte und zeigt ihnen, wie man sich zu Schlagern und Hits rhythmisch bewegt. „Die Herren waren ruhig, von Anfang bis Ende – die haben nicht geschnattert wie die Damen“, blickte sie verschmitzt auf die letzten 25 Jahre zurück.

Ob sie sich nur nicht getraut haben? Egal. Ihren Spaß an den wöchentlichen Abenden haben die Herren allemal. Sie trainieren nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Nach der Sporteinheit kommen nämlich die Karten auf den Tisch.

Doch dem TSV Kelbachgrund macht ein Problem zu schaffen: der Nachwuchs. Wer also mal schnuppern und auch bei den lustigen Senioren vorbeikommen mag, braucht nicht mehr als einen Jogginganzug und Turnschuhe. „Gäste sind immer willkommnen“, bekräftigt Turner Hans Gaar. ds