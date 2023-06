Strahlender Sonnenschein und ein angenehmes Lüftlein: Wallfahrerherz, was willst du mehr. Dieser Tage sind die Oberküpser Wallfahrer morgens um 4 Uhr ihren Pilgerweg nach Gößweinstein angetreten. Am späten Nachmittag erreichten sie ihr Übernachtungsquartier in Wüstenstein, wo sie in den frühen Morgenstunden des Samstags dann in Richtung des Gnadenortes wieder losmarschierten.

In Gößweinstein angekommen, hielt der mitpilgernde Pfarrer Dieter Jung gleich das Wallfahrtsamt. Am späten Sonntagnachmittag wurden die rund 35 Gläubigen von ihren Familienangehörigen mit Blumensträußen zurückerwartet und in die Arme geschlossen. Pfarrer Udo Zettelmaier empfing die erschöpften, aber überglücklichen Wallfahrer mit großem Dank und Weihwasser.

Wallfahrtsführer Manfred Weidner dankte allen, die zum Gelingen der Wallfahrt in irgendeinerweise beigetragen hatten. Einige Pilger hatten mit kleinen Fußkrankheiten zu kämpfen, doch alle, vom neunjährigen Jonathan Krüger bis zum 78-jährigen Hans Gaar, waren stolz, die 110 Kilometer lange Strecke mit Bravour gemeistert zuhaben.

Für ihre 25. Teilnahme an der Wallfahrt wurden Hans Gaar, Pankraz Hümmer und Alfons Moritz mit einer Urkunde geehrt. Für ihre zehnte Teilnahme geehrt wurden Kathrin Weidner, Siegbert Weinkauf und das Ehepaar Agnes und Karl-Heinz Müller. Nach dem sakramentalen Segen und dem Lied „Großer Gott, wir loben dich“ gingen die Gläubigen mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr zufrieden auseinander. red