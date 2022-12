Der FC-Bayern-Fanclub spendete 1000 Euro für die Kinderkrebshilfe Hochfranken. „Ich freue mich sehr. So viel Geld gibt es sonst eigentlich nicht“, drückte Torsten Stelzer von der Geschäftsleitung der Amal-Stiftung seine Freude über die Spende des Bayern-Fanclubs Rodachgrund Mannsgereuth über die erfreuliche Summe aus. Fast zehn Jahre ist es her, dass der Fanclub schon einmal an die Kinderkrebshilfe gespendet hat. Damit sah sich Stelzer in der Stiftung als auch in deren Arbeit bestätigt.

Vielfältige Aufgaben

„Die Amal-Stiftung aus Hof unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region Hochfranken sowie ihre Familien während und nach der medizinischen Behandlung“, erläuterte die Geschäftsführung.

Die vielfältigen Aufgaben können nur dann erfüllt werden, wenn Menschen für die Stiftung gewonnen werden, die diese Arbeit mit Ideen und finanziell unterstützen.

Ein gutes Gefühl

Genau das ist dem Vorsitzenden des Bayern Fanclubs, Stefan Schramm, ins Auge gefallen. „Die Stiftung beschreibt gut, was sie macht. Zudem ist es ein gutes Gefühl, wenn man Kindern und ihren Eltern in einer schwierigen Zeit etwas helfen kann.“ Ein reger Gedankenaustausch schloss sich an, bei dem die Bayernfans noch viel über die Stiftung erfuhren. che