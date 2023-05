In festlichem Rahmen und unter großer Beteiligung feierte der RVC Stetten sein 100-jähriges Bestehen im Schützenhaus in Lichtenfels. Nach der Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste, der Vertreter der örtlichen Vereine und natürlich der Mitglieder führte der Vorsitzende Dominik Jäger sehr informativ und locker durch den Abend.

Der Verein habe in den 100 Jahren seines Bestehens Höhen und Tiefen erlebt, aber insgesamt eine positive Entwicklung genommen, betonte der Vorsitzende.

Teamgeist und Engagement

Der RVC Stetten mit seinen mittlerweile 280 Mitgliedern , davon 66 Kinder, sei längst zu einer festen sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Größe im Herzen des Stiftslandes geworden. Dies sei aber nur durch einen echten Teamgeist in der Vorstandschaft und ein großes ehrenamtliches Engagement vieler Helferinnen und Helfer möglich gewesen.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Andreas Hügerich dem RVC Stetten und schloss dabei auch die Zweite Bürgermeisterin und Sportreferentin Sabine Rießner mit ein, für das, was im Verein und für die Gesellschaft geleistet wird.

Auch der BLSV-Kreisvorsitzende Erwin Grünbeck gratulierte zum 100-jährigen Jubiläum und überreichte eine Ehrenurkunde des Bayerischen Landessportverbandes . Der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Radsportverbandes, Hans-Werner Schuster, gratulierte ebenfalls zum Jubiläum .

Anschließend standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm. Zunächst wurden zahlreiche Mitglieder geehrt, die dem Verein seit 25, 30, 40, 50, 60 und 70 Jahren angehören.

Am längsten hält Ehrenmitglied Günther Schramm dem Verein die Treue. Er trat bereits 1952 in den RVC ein und ist somit seit 71 Jahren Mitglied . 14 Mitglieder wurden für besondere Verdienste geehrt und neun Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Dominik Jäger erinnerte daran, dass der RVC Stetten das große Glück hatte, in 100 Jahren nur fünf Vorstände zu haben. In diesem Zusammenhang hob er die herausragende Leistung von Helmut Klemens hervor, der vor 60 Jahren in den Verein eintrat, 28 Jahre lang den Verein führte und gestaltete und seit über 20 Jahren als Ehrenvorsitzender immer noch an jeder Sitzung teilnimmt. Auch der Bayerische Landessportverband würdigte die Leistung von Helmut Klemens mit der Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und großem Kranz, die Erwin Grünbeck überreichte.

Werner Leicht, der unmittelbare Nachfolger von Helmut Klemens, wurde ebenfalls für seine außerordentlichen Verdienste um den Verein geehrt und zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Erwin Grünbeck zeichnete ihn ebenfalls mit der Verdienstnadel des BLSV in Gold mit Brillanten aus. thi