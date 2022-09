Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hatte der 1. FC Redwitz eingeladen, um wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Der Bierlieferungsvertrag mit Püls-Bräu ist im Auslaufen. Beschlossen wurde, unverbindliche Angebote bei anderen möglichen Lieferanten einzuholen und diese miteinander zu vergleichen. Die Vorstandschaft wurde per Akklamation bevollmächtigt, einen neuen Vertrag abzuschließen. Die Vergabe soll dann nach vorliegenden Angeboten in einer Vorstandssitzung beschlossen werden.

Geplant ist, das Flutlicht mit LED umzurüsten. Die Förderanträge laufen bereits. Die Umrüstung beträgt für acht Leuchten 33.000 Euro . Die Mastsicherheitsprüfung beläuft sich auf 1300 Euro . Müssten Masten erneuert werden, kommen circa 15.000 Euro Mehrkosten hinzu. Nach Abzug der Fördergelder von Bund und BLSV bleibt ein Eigenanteil zu leisten. Auch diesem Vorhaben stimmten die anwesenden Mitglieder zu.

Weiter steht die Anschaffung eines Mähroboters an. Hier belaufen sich die Kosten bei vier vorliegenden Angeboten zwischen 20.000 Euro und 25.000 Euro . Der vorhandene Spindelmäher kann in Anzahlung gegeben werden bzw. wird auf Portalen zum Verkauf angeboten. Der Neuanschaffung eines Mähroboters in Höhe von bis zu 26.000 Euro wurde zugestimmt.

Um die LED-Flutlichtanlage sowie den Mähroboter zu finanzieren, ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von jeweils bis zu 20.000 Euro notwendig. Die Mitglieder stimmten dem zu. che