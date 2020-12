Nicole Julien-Mann

Kronach — Spätestens im Frühjahr war es offensichtlich: Covid-19 ist gekommen, um zu bleiben. Gefühlt richtete sich der erste Lockdown nicht nur gegen die Ausbreitung des Virus, irgendwie war er auch Ausdruck der Schockstarre, die die Gesellschaft erfasste. So schnell wie möglich wieder den Normalzustand herstellen, schien die Handlungsmaxime zu sein. Aber dazwischen waren auch andere Töne zu vernehmen, von Menschen, die das Virus als Chance wahrnahmen, die Welt neu zu betrachten und zu sondieren, was soll bleiben oder wieder entstehen, was kann weg.

Inmitten dieser bewegten und oft deprimierenden Zeit fanden drei energiegeladene kreative Menschen im Landkreis zusammen. Ihre Leitidee: Das Leben wird und kann nach der Pandemie nicht mehr so sein wie früher, also lasst uns die Zukunft weiterdenken. Ulrike Mahr, Lars Hofmann und Andy Fischer bündelten ihre Schaffenskraft und so entstand im Zusammenwirken von BDKJ Kronach und Teuschnitz sowie der Initiative "Demokratie leben" das Projekt "Wirpunktnull.jetzt - Deine Ideen für unsere Zukunft".

"Einen Lockdown wie im März hatten die meisten von uns noch nie erlebt", erklärt Lars Hofmann, "gleichzeitig kritisierten und hinterfragten viele Menschen die Maßnahmen und hatten das Gefühl, als Bürger nicht richtig gehört und eingebunden zu werden." Mit Wirpunktnull sollte ein Raum geschaffen werden, in dem sich alle einbringen konnten mit ihren Ideen, die Gesellschaft weiterzuentwickeln, um die Zukunft zu gestalten.

Ein halbes Jahr später fand nun die digitale Abschlusskonferenz statt. Andy Fischer versprach jedem Teilnehmer ein Geschenk - und was für eines das war! Frei nach dem Motto "Einer guten Idee ist es egal, wer sie hat", steht der gesamte Input, der in sechs Kreativworkshops entstanden war und in weiteren Sessions strukturiert wurde, nun jedem zur Nutzung und Umsetzung frei. "Jeder darf sie verwenden!", beteuert Lars Hofmann.

Dass man die Abschlussdokumentation gerne zur Hand nimmt, liegt vor allem an Ulrike Mahrs genialen Visualisierungen, deren Kombination aus Wort und Bild alle Sinne anspricht. Die Charts haben es in sich, denn die Teilnehmer, eine bunte und prominente Mischung aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Kirchen und Vereinen, haben in sechs Kreativ-Workshops ein wahres Feuerwerk der Ideen gezündet. Aus dem Fundus kristallisierten sich sieben Schwerpunkte heraus, für die sich engagierte Themenpaten fanden. Die "glorreichen Sieben", freut sich Lars Hofmann. Neben den drei Initatioren sind dies Silke Fischer Petersohn, Martin Haseney, Kristina Hofmann und Dagmar Welscher.

Online-Kompetenz gewachsen

Was auch immer Corona bewirkt, die Online-Medienkompetenz ist deutlich gewachsen. Im Unterschied zu Präsenzveranstaltungen leben Online-Formate von Abwechslung und aktiver Beteiligung. Dies nutzten die Projektmacher: Sie zeigten den Projektumriss als Film-Trailer, spielten Clips ein, in denen Menschen ihr Erleben der Krise schilderten, sie teilten Bildschirme, zeigten und bearbeiteten Präsentationscharts und sie luden alle virtuell Anwesenden zu einer Kleingruppenarbeit ein: Welche Themen sollten umgesetzt werden?

Was in nur 25 Minuten entstand, fand die uneingeschränkte Begeisterung von Landrat Klaus Löffler. Die Pandemie sei wahrlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, meinte er, umso herzlicher dankte er den Initiatoren für die Impulse zur Weiterentwicklung des Landkreises und lud sie kurzerhand in den Kreistag ein: "Die Themen sind so stark besetzt von euch!" Viele Strukturentwicklungsmaßnahmen seien bereits auf den Weg gebracht, jetzt aber gelte es, die Initiativen zusammenzuführen und vorhandene Angebote sinnvoll zu ergänzen und finanzielle Fördermöglicheiten aufzutun. Und so geriet der Abschlussworkshop zu einem Auftakt - besser hätte es aus Sicht der Projektgruppe sicher nicht laufen können. "Genau das ist Demokratie!", lautete das begeisterte Schlusswort von Lars Hofmann.