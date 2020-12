Pastoralreferentin Monika Urbasik bezeichnete es heuer als wichtiger denn je, das "Licht von Bethlehem". An der Geburtsstelle des Jesuskindes in Bethlehem entzündet, brachten Pfadfinder dieses Licht auf alle Kontinente. Über Salzburg, Berlin und Forchheim kam es auch nach Höchstadt.

Die Vorstände des Pfadfinderstammes Hohestete von St. Georg, Matthias Dengler, Paula Lukaszewicz und Anna Eckstein, trugen das Licht von Bethlehem am Ende eines sehr bewegenden Bußgottesdienstes am Sonntagabend auf den Höchstadter Marktplatz. Um die Verteilung dieses besonderen Kerzenlichtes zu kanalisieren, übertrug Stadtpfarrer Kilian Kemmer das Licht in die Stadtpfarrkirche, wo an mehreren Stellen auf einem Einbahnweg viele dieses Licht der Hoffnung mitnehmen konnten.

Die einen nahmen ihre Kerzen mit nach Hause, andere wollten das Licht als Zeichen der Hoffnung an Menschen weitergeben, und manche stellten die Kerzen der Hoffnung auf die Gräber ihrer Angehörigen, die zum Teil erst kürzlich an Corona verstorben sind. Das "Licht von Bethlehem" ist im Corona-Jahr 2020 schon alleine deshalb tatsächlich wichtiger denn je.

In der Stadtpfarrkirche verteilte es Höchstadts Krankenhausseelsorger, Diakon Georg Paszek, an mehrere Stellen, an denen Menschen ihre Kerzen entzünden konnten. Die Jugendlichen des Pfadfindervorstandes halfen dabei mit.

Das Licht von Bethlehem steht in der täglich von 8 bis 18 Uhr geöffneten Kirche zum Entzünden einer Kerze bereit. red