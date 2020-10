Zu seiner letzten öffentlichen Sitzung vor der Wahl kommt das Jugendparlament (Jupa) am Donnerstag, 22. Oktober, um 18 Uhr im E-Werk (Clubbühne) zusammen.

Auf der Tagesordnung stehen Baumpflanzungen für Neugeborene sowie ein Rückblick der Ersten Vorsitzenden auf die vergangenen zwei Jahre. Direkt im Anschluss folgt die Jungbürgerversammlung. Mit ihr lädt das Jugendparlament zum Austausch und Gespräch ein, unter anderem mit Vertretungen vom Ring politischer Jugend und der Stadt-SMV. Ziel ist es, den Kandidierenden - in der Woche von Montag, 26., bis Freitag, 30. Oktober, wird das Jugendparlament neu gewählt - möglichst viele Inputs mitzugeben, wo und wie man sich in der Stadt auch politisch engagieren kann. Zudem können Anliegen und Anregungen vorgetragen werden.

Anmeldung erforderlich

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt. Eine Anmeldung ist daher per E-Mail an jugendparlament@stadt.erlangen.de erforderlich. Für das Betreten des E-Werks und der Teilnahme an der Sitzung und Versammlung gelten bestimmte Schutz- und Hygieneregeln, für welche das E-Werk entsprechende Hinweisschilder am Einlass, in allen Räumen sowie auf den Toiletten aufstellt. red