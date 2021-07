Wer sich in diesem Jahr noch kurzfristig bei einem Workshop der Sommerakademie künstlerisch betätigen möchte, hat am Wochenende noch einmal die Möglichkeit dazu. Bei den Kursen "Holzskulptur mit Klöpfel, Beitel und Kettensäge", von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, in der Ernstfarm in Coburg und "Acryl - Meditative Malerei" von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August in der "kultur.werk.stadt" Neustadt, die eigentlich beide seit längerer Zeit ausgebucht waren, sind Plätze frei geworden. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter Telefon 09561/88250 oder unter www.sommerakademie-coburg.de. red