Riedenberg 12.07.2021

Lesung zum Thema "Obdachlos"

Bestsellerautor Richard Brox liest am Mittwoch, 28. Juli, in der St. Martinschule im Kinderdorf Riedenberg aus seinem Buch "Kein Dach über dem Leben". Dabei geht es darum, was es bedeutet, obdachlos z...