Der bekannte Bestsellerautor Dr. Umeswaran Arunagirinathan liest auf Einladung des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt am Freitag, 8. Juli, 18.30 Uhr, bei einer Benefizveranstaltung des Clubs in der Aula des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Schweinfurt. Karten im Vorverkauf sind ab sofort erhältlich bei der Buchhandlung Collibri, Markt 19, und bei der Firma Sauer Raumtex, Rosengasse 8.

Dr. Umeswaran Arunagirinathan präsentiert sein neues Buch "Grundfarbe Deutsch - warum ich dahin gehe, wo die Rassisten sind" und stellt sich den Fragen der Besucher. Der 43-jährige Autor, in Sri Lanka geboren, kam als Zwölfjähriger nach Deutschland. Nach seiner Flucht begann er schon bald sich zu engagieren, wurde Schüler- und Schulsprecher, studierte in Lübeck Medizin und wurde an der Universität Hamburg promoviert.

Eingebunden in diese Veranstaltung ist die Verleihung des "Young Women in Public Affairs"- Preises des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt. Der 1. Preis geht an Hiam Zitoun, der 2. Preis an Miriam Müller, und die beiden 3. Preise

erhalten Lara-Sabine Warmuth, und Jennifer Kotkowskij. Gewürdigt werden damit Engagement für die Schulgemeinschaft sowie ehrenamtlicher Einsatz. red