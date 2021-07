Oftmals wird Richard Wagner auf sein Schaffen für die Oper reduziert. Seine insgesamt 210 Gedichte kennen nur die Wenigsten. Wolfram Gittel präsentiert am Freitag, 30. Juli, in der Veranstaltung "Rühmlich ja reimst du, rasender Richard" letztmalig eine Auswahl auf der Romantikbühne am Schlossturm in Bad Berneck. Beginn ist um 19 Uhr. Kartenvorbestellung bei der Touristinfo Bad Berneck: touristinfo@badberneck.de oder Telefon: 09273/574374; sowie unter fraenk.buehne@gmail.com oder 0175/9026027 und www.fraenkischebuehne.de. red