Am heutigen Freitag ist wieder nationaler Vorlesetag. Normalerweise lädt Lesipold vom Lions-Club Coburg Veste zu diesem Anlass jedes Jahr die Kindergärten an verschiedene Orte ein, an denen prominente Persönlichkeiten vorlesen. Aber auch für Lesipold ist in diesem Jahr alles anders - vorgelesen wird aber trotzdem.

Im Naturkundemuseum konnten auf einem wahrlich königlichen Sessel die Vorleser Platz nehmen und die Geschichte "König Malte feiert Weihnachten" vor der Kamera von Detlef König vorlesen. Gelesen haben Oberbürgermeister Dominik Sauerteig, Landrat Sebastian Straubel, Detlef König, vom Lions-Club Coburg Veste Jürgen Werobel-La Rochelle, Frieder Schwehm, Carsten Ritzau und Sonja Erdel. Dank tatkräftiger Unterstützung durch die Stadt Coburg kann die Geschichte nun für alle Kinder in einem dreiteiligen Livestream zur Verfügung gestellt werden. Die Sendetermine für die Videos sind Freitag, Samstag und Sonntag, 20. bis 22. November, jeweils ab 19 Uhr.

Das Online-Angebot

Abgerufen werden kann der Livestream über www.lions-club-coburgveste.de oder über www.facebook.com/Lionscoburgveste (eine Anmeldung bei Facebook ist nicht notwendig).

"Wir hoffen, dass durch das Online-Angebot noch mehr Kinder teilnehmen können und wünschen im Namen von Lesipold ganz viel Spaß!", äußert Sonja Erdel vom Lions-Club Coburg Veste ihre Vorfreude. red