Seit 15 Jahren unterstützt die Bayernwerk Netz GmbH Büchereien im Freistaat mit sogenannten "Lesezeichen". Jedes Jahr erhalten 50 Bibliotheken jeweils 1000 Euro Förderung. Unter den diesjährigen Preisträgern ist auch die katholische-öffentliche Bücherei Markt Oberthulba in Thulba. Christine Pfaff, Kommunalbetreuerin der Bayernwerk Netz GmbH, hat jetzt den Preis an die beiden Mitarbeiterinnen Hildegard Fenn und Erika Happ übergeben. Mit dem Preisgeld können neue Bücher und Medien angeschafft werden. Die Lesezeichen werden von der Bayernwerk Netz GmbH in Kooperation mit der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Sankt-Michaels-Bund vergeben. Das aktuelle Motto lautet "Ideenfabrik Bibliothek". "Hier in der Bücherei treffen sich Menschen aller Altersgruppen", sagte Bürgermeister Mario Götz. red