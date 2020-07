Lesestunden in Vorbereitung

Mit einem Konzept zur Hygiene und zum Distanzhalten bereitet Mentor Lesespaß die Wiederaufnahme der Lesestunden vor, die hoffentlich nach den Sommerferien erfolgen kann. Mit der Schließung der Schulen infolge der Corona-Krise konnten die Lesementoren und Sprachpaten ihre Lesekinder nicht mehr zu den wöchentlichen Lesestunden treffen, um sie beim Lesen zu unterstützen. Auch wenn ein Treffen von Mentoren beziehungsweise Sprachpaten und Lesekindern nicht mehr in der gewohnten Weise möglich war, wurde in vielen Fällen die Lesestunde am Telefon oder über WhatsApp fortgeführt, es wurden Lesematerialien und Bücher weitergegeben, Geburtstagsgrüße und Briefe geschickt. Aber nicht alle Eltern konnten ihre Kinder beim Lernen zu Hause unterstützen. Deshalb ist es wichtig, dass Mentoren und Sprachpaten ihre Tätigkeit im neuen Schuljahr wieder aufnehmen können. Zu dem erarbeiteten Konzept zur Hygiene- und zum Distanzhalten gehört zum Beispiel, dass Bücher, Kinderzeitschriften oder Lesespiele in doppelter Ausführung mitzubringen sind, dass der Raum gut gelüftet wird, dass ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten und Desinfektionsmittel für die Hände benutzt wird. Die Lesestunden in den Schulen können nur dann wieder aufgenommen werden, wenn es die gesundheitliche Lage wirklich zulässt, heißt es in einer Pressemitteilung. red