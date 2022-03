"Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen", so heißt ein bundesweites Programm zur frühkindlichen Sprach- und Leseförderung, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und von der Stiftung Lesen bundesweit durchgeführt wird.

Seit 2011 wurde das Set 1 von Kinderärzten an einjährige Kinder verteilt. In der zweiten Phase sollen nun die Dreijährigen das Lesestart-Set 2 erhalten, das in Bibliotheken verteilt wird. Auch die Katholische Öffentliche Bücherei Ramsthal ist Partner dieser Aktion und lädt Eltern von dreijährigen Kindern ein, sich ein Lesestart-Set in der Bücherei kostenlos abzuholen, heißt es in einer Pressemitteilung. In dem Set befindet sich ein altersgerechtes Bilderbuch, Tipps rund ums (Vor-)Lesen für Eltern und Kinder, Hinweise zur Bedeutung der Leseerziehung sowie ein Poster und Literaturempfehlungen. Das Set kann während der Öffnungszeiten, mittwochs 18 bis 19.30 Uhr und sonntags 10.30 bis 11.30 Uhr, abgeholt werden. red