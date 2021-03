Auch die Schneeglöckchen in Nauers Garten blühen schon fleißig und freuen sich, den baldigen Frühlingsbeginn anzukündigen. Schneeglöckchen wurden bereits in der Antike beschrieben und gehören zu den Amaryllisgewächsen (Amaryllidaceae). Ihr botanischer Name stammt aus dem Griechischen: "gala" bedeutet Milch und "anthos" Blüte. Foto: Ulrike Nauer