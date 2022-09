Am vergangenen Freitag wurde die Stadtbibliothek Hammelburg zu einem Tatort. Absperrbänder, Handschellen und jederlei Material zur Spurensicherung waren zu finden. Dazu noch ein waschechter Detektiv - Alexander Schrumpf von der Detektei Adler aus Wiesbaden war der abschließende Höhepunkt des Sommerferienleseclubs. 90 Kinder der Klassenstufen 3 bis 6 haben sich dieses Jahr zum Sommerferienleseclub der Stadtbibliothek angemeldet und konnten so während der Ferien mehr als 100 neue Bücher, Comics und Hörbücher ausleihen. Die Anschaffung der neuen Medien war wieder mit finanzieller Unterstützung des Freundeskreises der Stadtbibliothek "Lesezeichen e. V." möglich. Pro gelesenem Buch gab es einen Stempel in ein Heft. Eine Neuheit waren neun Challenges, an denen man teilnehmen konnte. Insgesamt wurden elf Preise verlost. Gewonnen haben Mats Schaupp, Leonard Orzol, Anton Hebig, Flora Mehnert, Katharina, Lorenz Stadler, Augustin (Hauptpreis), Amina Ali, Ronja Faltus, Nina Nürnberger und Alina Rehberger. red