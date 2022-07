Am 28. Juli geht es los: In der Stadtbibliothek Hammelburg startet der Sommerleseclub für Kinder und Jugendliche, die vor den Ferien die Klassen 3 bis 6 besuchen.

Spannendes Lesefutter in Form von mehr als 100 neuen Büchern, Comics und Hörbüchern hat die Bibliothek wieder mit finanzieller Unterstützung des Freundeskreises der Stadtbibliothek "Lesezeichen e.V." neu gekauft. Sie können während der Ferien exklusiv nur von "Club-Mitgliedern" entliehen werden. Die Kinder können sich auch ohne Begleitung ihrer Eltern kostenlos in der Bibliothek anmelden und bekommen dieses Jahr erstmals ein Sommerjournal, in dem man für jedes gelesene Buch Stempel bekommt. Neu ist, dass man zusätzlich zum Lesen auch an verschiedenen "Challenges", also kleinen Aufgaben, zu Hause und an zwei Veranstaltungen im Rahmen des Ferienprogramms teilnehmen kann. Weitere Aktionen, wie eine QR-Code Rätsel-Rallye durch Hammelburg finden exklusiv nur für Club-Mitglieder statt. Genauso das magische Harry-Potter-Turnier am 10. August und die "black stories" am 24. August, bei denen mysteriöse Detektivfälle gelöst werden. Die Anmeldung startet am 28. Juli n der Stadtbibliothek, ist aber auch während der Ferien jederzeit möglich. Eine Unterschrift der Eltern oder ein Leserausweis wird nicht benötigt, informiert die Bücherei. Zu den Aktionen kann man sich unter hammelburg.ferienprogramm-online.de anmelden. Dort sind auch weitere Sommerferien-Veranstaltungen der Bibliothek zu finden. Bei der Abschlussveranstaltung am 9. September warten Preise auf die Club-Mitglieder, darunter ein eReader. Zusätzlich gibt es eine Sofortbildkamera zu gewinnen, für denjenigen, der an den meisten "Challenges" teilgenommen hat. Außerdem wird ein echter Detektiv zu Gast sein und von seinen Fällen erzählen, heißt es in der Pressemeldung der Stadtbibliothek weiter. red